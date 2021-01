WTA Abu Dhabi 2021 | le semifinali | Sabalenka contro la Sakkari per la terza finale consecutiva Kostyuk-Kudermetova | semifinale inedita

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il torneo WTA Abuè alle ultime battute. Siamo arrivati fino alledel primo torneo del nuovo anno, che si era presentato con una gran lista di partecipanti: ben quattro le tenniste in Top 10 presenti negli Emirati Arabi Uniti, ma soltanto una di loro è riuscita a superare le varie trappole disseminate per il tabellone principale e a giocarsi il primo trofeo di questo. La prima semisarà quella che vedrà protagoniste Mariae Aryna. La bielorussa parte con i favori del pronostico: è in striscia positiva da tredici partite e ha vinto gli ultimi due tornei a cui ha partecipato nel 2020, a Ostrava e a Linz, e la pausa di dicembre pare proprio non aver scalfito il suo stato di forma alquanto buono....