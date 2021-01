Supercoppa Italiana, scongiurata l’ipotesi rinvio. La data definitiva (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante le richieste di De Laurentiis, la Lega Serie A ha confermato la data per la finale di Supercoppa Italiana web sourceNiente rinvio per la Supercoppa Italiana che si giocherà dunque regolarmente il giorno già prestabilito dal calendario. Sono cadute nel vuoto dunque le richieste di Aurelio De Laurentiis che aveva chiesto lo spostamento del match a fine stagione. La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A che ha confermato la data del 20 gennaio ed ha smentito qualsiasi altra ipotesi tramite il proprio amministratore delegato Luigi De Siervo che ha dichiarato: “C’è stata questa provocazione ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati. Ci sarà la Supercoppa Italiana, è ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante le richieste di De Laurentiis, la Lega Serie A ha confermato laper la finale diweb sourceNienteper lache si giocherà dunque regolarmente il giorno già prestabilito dal calendario. Sono cadute nel vuoto dunque le richieste di Aurelio De Laurentiis che aveva chiesto lo spostamento del match a fine stagione. La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A che ha confermato ladel 20 gennaio ed ha smentito qualsiasi altra ipotesi tramite il proprio amministratore delegato Luigi De Siervo che ha dichiarato: “C’è stata questa provocazione ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati. Ci sarà la, è ...

