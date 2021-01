Stabile la Borsa di New York

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Tele) – Si muove con cauteladi Wall Street dopo un avvio prudente, con l’entusiasmo degli investitori per una prospettiva di ripresa economica globale che sembra affievolirsi davanti ai numeri preoccupanti dei contagi da Covid ed ai conseguenti timori di una terza ondata. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è sostanzialmentee si posiziona su 31.003 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.793 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,36%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,37%). Energia (+2,88%), beni di consumo secondari (+1,42%) e finanziario (+1,05%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-1,84%), utilities (-1,44%) e sanitario (-1,10%). Al ...