Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole: Pietro Delle Piane lancia un appello (Di martedì 12 gennaio 2021) A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso rimane senza parole lasciando così lo studio in un gelo inaspettato. La “causa” è dovuta a Pietro Delle Piane che durante la puntata di ieri ha deciso di lanciare un messaggio inaspettato nei confronti di Antonella Elia. È difficile lasciare senza parole la conduttrice di Canale 5 ma nessuno, durante la puntata di Pomeriggio 5 si sarebbe mai aspettato Delle affermazioni così forti. Barbara D’Urso nella puntata di ieri Pomeriggio ha deciso di affrontare un tema molto chiacchierato e discusso in questi ultimi giorni, ovvero la drastica lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Le forti ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021) Arimanelasciando così lo studio in un gelo inaspettato. La “causa” è dovuta ache durante la puntata di ieri ha deciso dire un messaggio inaspettato nei confronti di Antonella Elia. È difficile lasciarela conduttrice di Canale 5 ma nessuno, durante la puntata di5 si sarebbe mai aspettatoaffermazioni così forti.nella puntata di ieriha deciso di affrontare un tema molto chiacchierato e discusso in questi ultimi giorni, ovvero la drastica lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Le forti ...

Barbara_Muzzi : @angelo_tino Si può fare!?? Adesso è diventato 6g, sono troppo avanti ?? Buon pomeriggio ?? - angelo_tino : @Barbara_Muzzi Ah ah, figurati. Davvero simpatico il 'no wax' hashtag. Ci si può lanciare un dibattito ??..Io di '5g… - JFYves : @Barbara20993343 Buongiorno Barbara buon pranzo e buon pomeriggio di martedi .... Baci dolci ???????? - Roberta_195785 : @carmelitadurso @carmelitadurso ciao Barbara sei splendida come sempre ti mando un bacione e in bocca al lupo per l… - VezzoliNarciso : @Barby02353514 BUONGIORNO Barbara, buon pranzo e buon pomeriggio ???? -