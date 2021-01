Omicidio Belardinelli | l’ultrà Fabio Manduca ricorre in appello | richiesta l’assoluzione

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Presentato ricorso indal legale dinapoletano condannato a 4 anni perstradale per aver investito, negli scontri del 26 dicembre 2018 in zona San Siro a Milano, il tifoso del Varese Daniele. La difesa chiedediper “mancanza della prova dell’investimento”, e dichiara che non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Tra le richieste della difesa anche la revoca degli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

