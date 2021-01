“Non Lo So Più” è la nuova traccia di Kanon 78! (Di martedì 12 gennaio 2021) Disponibile da ora in digitale “Non lo so più” (prod. Ego), il nuovo singolo del rapper romano classe ‘00 Kanon78, nome d’arte di Francesco Mikhael. Il brano rappresenta la prima di diverse release che si susseguiranno nei prossimi mesi, ma anche un naturale proseguimento del precedente Ep dell’artista, Città affollata, pubblicato nel settembre del 2020. In quest’ultimo progetto, Kanon78 ha raccolto e raccontato le esperienze di vita di un romano in una metropoli caotica e disordinata, una sperimentazione tra vecchia e nuova scuola, ma anche tra stili e linguaggi differenti. Le atmosfere indie, dai toni introspettivi, hanno accompagnato il viaggio tra sentimenti, sogni e preoccupazioni rimasti sospesi in una fredda giornata di pioggia. A chiudere il cerchio, come punto di congiunzione per il futuro, arriva oggi Non lo so più, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Disponibile da ora in digitale “Non lo so più” (prod. Ego), il nuovo singolo del rapper romano classe ‘0078, nome d’arte di Francesco Mikhael. Il brano rappresenta la prima di diverse release che si susseguiranno nei prossimi mesi, ma anche un naturale proseguimento del precedente Ep dell’artista, Città affollata, pubblicato nel settembre del 2020. In quest’ultimo progetto,78 ha raccolto e raccontato le esperienze di vita di un romano in una metropoli caotica e disordinata, una sperimentazione tra vecchia escuola, ma anche tra stili e linguaggi differenti. Le atmosfere indie, dai toni introspettivi, hanno accompagnato il viaggio tra sentimenti, sogni e preoccupazioni rimasti sospesi in una fredda giornata di pioggia. A chiudere il cerchio, come punto di congiunzione per il futuro, arriva oggi Non lo so più, ...

