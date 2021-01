NAS chiudono RSA abusiva: anziani trasferiti in altre strutture (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ stata individuata e prontamente smantellata dai NAS, dai militari dell’Arma territoriale e dalla ASL Toscana nord-ovest, una RSA abusiva. Operava nel comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ stata individuata e prontamente smantellata dai NAS, dai militari dell’Arma territoriale e dalla ASL Toscana nord-ovest, una RSA. Operava nel comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

E' stata individuata e prontamente smantellata dai NAS, dai militari dell'Arma territoriale e dalla ASL Toscana nord-ovest, una RSA abusiva ...

Scoperta Rsa abusiva: chiusa dai carabinieri

La struttura è risultata priva dei requisiti minimi igienico-sanitari, organizzativi e strutturali e ospitava, con un inadeguato livello di assistenza, sette persone anziane non autosufficienti ...

La struttura è risultata priva dei requisiti minimi igienico-sanitari, organizzativi e strutturali e ospitava, con un inadeguato livello di assistenza, sette persone anziane non autosufficienti