Milan batte Torino ai calci di rigore e vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Sarà derby con l'Inter? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Milan ha sconfitto il Torino per 5-4 dopo i calci di rigore negli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. I rossoneri sono riusciti a imporsi allo Stadio San Siro, imponendosi dal dischetto dopo un pareggio a reti bianche al 90? e anche dopo i supplementari. A risultare decisiva la parata di Tatarusanu su Rincon dagli undici metri. I padroni di casa hanno meritato il successo, hanno colpito due pali nei tempi regolamentari e hanno creato tanto, ma si sono imbattuti contro un grande Milinkovic-Savic. Ora il Milan affronterà la vincente di Fiorentina-Inter, possibile dunque un bel derby ai quarti di finale. Stefano Pioli punta sul 4-2-3-1: Ibrahimovic ...

