Meteo Roma: previsioni per mercoledì 13 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Giornata con tempo stabile su tutto il territorio; al mattino i cieli saranno poco nuvolosi, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Qualche nube in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +1°C e +10°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 13 gennaio Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio e sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 13 gennaio Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi e deboli precipitazioni associate, sole altrove. Al pomeriggio ancora bel tempo in pianura, nubi irregolari solo ...

