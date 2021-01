Liga, Atletico Madrid sempre più in testa. Correa e Saul stendono il Siviglia (2-0) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Atletico Madrid è sempre più in testa alla Liga, stasera è arrivata la vittoria sul Siviglia per 2-0, una rete per tempo con le firme di Correa e Saul. Ora i Colchoneros hanno 41 punti e due gare da recuperare, segue il Real a 37, terza piazza per il Barcellona a quota 34. Foto: Sports Illustrated L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’più inalla, stasera è arrivata la vittoria sulper 2-0, una rete per tempo con le firme di. Ora i Colchoneros hanno 41 punti e due gare da recuperare, segue il Real a 37, terza piazza per il Barcellona a quota 34. Foto: Sports Illustrated L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

