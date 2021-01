“Le ho viste con i miei occhi”. Alba Parietti c’era e racconta tutto a Eleonora Daniele (Di martedì 12 gennaio 2021) Tanti ospiti in studio per la puntata di Storie Italiane, il programma condotto al mattino su Rai1 da Eleonora Daniele. Tema della discussione era quello delle molestie ai danni di ragazze durante finti casting: ne hanno parlato Alba Parietti, Cinzia Tani, Simona Izzo, Raffaella Fico, Vladimir Luxuria. Cinzia Tani, affermata giornalista e scrittrice, che ha spiazzato i suoi colleghi in studio e il pubblico a casa con la sua rivelazione. “A me è capitata non proprio la stessa cosa, perché per fortuna non c’erano i cellulari”. Inizia a raccontare l’ospite in diretta e poi continua: “Avevo diciotto, diciannove anni. Avevo conosciuto un fotografo, tra l’altro famoso – afferma – e questo fotografo dopo aver fatto amicizia mi aveva invitato nel suo studio per fare delle fotografie”. Spiega ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Tanti ospiti in studio per la puntata di Storie Italiane, il programma condotto al mattino su Rai1 da. Tema della discussione era quello delle molestie ai danni di ragazze durante finti casting: ne hanno parlato, Cinzia Tani, Simona Izzo, Raffaella Fico, Vladimir Luxuria. Cinzia Tani, affermata giornalista e scrittrice, che ha spiazzato i suoi colleghi in studio e il pubblico a casa con la sua rivelazione. “A me è capitata non proprio la stessa cosa, perché per fortuna nonno i cellulari”. Inizia are l’ospite in diretta e poi continua: “Avevo diciotto, diciannove anni. Avevo conosciuto un fotografo, tra l’altro famoso – afferma – e questo fotografo dopo aver fatto amicizia mi aveva invitato nel suo studio per fare delle fotografie”. Spiega ...

corte_rosaria : Le cose più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. #ÖzgeGürel - lisaquac81 : @Sara__Alchemist Sempre così, figurarsi. Se si potesse vedere le cose con la prospettiva del poi, mentre le si vive… - ArmandaGelsomin : RT @Laura59115399: Ne ho viste di tutti i colori.Ed io con quei colori ho dipinto la mia vita....#12gennaio #Buongiorno ???? - deliux9 : @BILIbot_ @Manu83449580 @martib10_ In Romania e ma anche in Italia per alcuni posti, questo è uno stile anche sobri… - CanSanem14 : No ma le storie del coso cantante le avete viste???io mi rifiuto di credere che demet stia con uno così...non ci credo nenache se lo vedo?? -

Ultime Notizie dalla rete : viste con Woodnest, le case sospese con vista mozzafiato del fiordo norvegese Futuroprossimo Rifiuti, la Lega attacca la Loggia: la gestione a Brescia non sta funzionando

Con una nota la Lega attacca la Loggia (e indirettamente A2A, che però non viene nominata) sulla gestione della raccolta rifiuti e – allegando alcune immagini eloquenti – chiede risposte efficaci cont ...

LIVE TJ - Allenamento tattico terminato. Domani previsti cambi

15:05 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Domani comincia la Coppa Italia della Juventus.

Con una nota la Lega attacca la Loggia (e indirettamente A2A, che però non viene nominata) sulla gestione della raccolta rifiuti e – allegando alcune immagini eloquenti – chiede risposte efficaci cont ...15:05 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Domani comincia la Coppa Italia della Juventus.