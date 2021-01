LANA GATTO | AUTUNNO INVERNO 2021-22 “STARS AND SPICES”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 12 gennaio 2021) Luminosità e sensorialità sono le chiavi di volta della collezione della prossima stagione fredda che strizza l’occhio alle stelle e si lascia inebriare dalle spezie. Tra calore e colore protagonisti sono filati naturali di pregio, come Alpaca, Kid Mohair eMerino, interpreti di uno stile sospeso tra charme e glam Luminosa come le stelle ed evocativa del mondo colorato, aromatico e capace di stimolare i sensi delle spezie: la collezione A/I/22è un osanna alla luce e una dichiarazione d’amore alla sensorialità, grazie all’utilizzo di filati naturali (, alpaca, mohair) mixati a prodotti brillanti per attitudine (paillettes, lurex). A corollario delle due linee “Fashion” e “Limited Edition Collection” che definiscono la proposta per la prossima stagione fredda ci sono poi ...