Industria: Anima, per meccanica prevista ripresa lenta e graduale nei prossimi due anni (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Il 2020 si chiude con il segno negativo per la meccanica italiana, ma le aziende si dimostrano moderatamente ottimiste per il futuro. Dall'inizio della diffusione della pandemia da Covid-19 Anima ConfIndustria, l'associazione del settore, ha diffuso quattro sondaggi sulle stime delle imprese dell'impatto della crisi sul fatturato aziendale. E, partendo dal primo sondaggio, continua ad attenuarsi la previsione sulle perdite del fatturato nel 2020: a fine maggio il 45,5% del campione prevedeva una perdita superiore al 20% del fatturato, a settembre il 29,4%, a dicembre il dato è sceso al 20%. Oltre un'azienda su quattro prevede cali tra il 10% e il 20% del fatturato. E la maggior parte delle aziende si aspetta una ripresa lenta e graduale nel prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Il 2020 si chiude con il segno negativo per laitaliana, ma le aziende si dimostrano moderatamente ottimiste per il futuro. Dall'inizio della diffusione della pandemia da Covid-19Conf, l'associazione del settore, ha diffuso quattro sondaggi sulle stime delle imprese dell'impatto della crisi sul fatturato aziendale. E, partendo dal primo sondaggio, continua ad attenuarsi la previsione sulle perdite del fatturato nel 2020: a fine maggio il 45,5% del campione prevedeva una perdita superiore al 20% del fatturato, a settembre il 29,4%, a dicembre il dato è sceso al 20%. Oltre un'azienda su quattro prevede cali tra il 10% e il 20% del fatturato. E la maggior parte delle aziende si aspetta unanel prossimo ...

TV7Benevento : Industria: Anima, per meccanica prevista ripresa lenta e graduale nei prossimi due anni... - ACIMIT_info : RT @fond_edison: Oggi in Il Sole 24 Ore Fortis spiega perché l’industria ???? cresce di più di quella ????@FarmindustriaTW @ucimu @Fed_Anima @S… - LucaMontagner : RT @fond_edison: Oggi in Il Sole 24 Ore Fortis spiega perché l’industria ???? cresce di più di quella ????@FarmindustriaTW @ucimu @Fed_Anima @S… - maprofilocomune : LEGGE SISTEMA un impianto ad esempio idraulico chimico liquidi o gassosi destinati alle varie utenze largamente… - duelsit : Su Netflix SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, puzzle affascinante e spaventoso del corpo (e dell'anima) di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Anima Industria: Anima, per meccanica prevista ripresa lenta e graduale nei prossimi due anni LiberoQuotidiano.it Industria: Anima, per meccanica prevista ripresa lenta e graduale nei prossimi due anni

“La maggior parte delle aziende della meccanica – commenta il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli – ha reagito all’impatto della crisi, ma ricordiamoci dei comparti industriali legati ...

Industria dei videogiochi: crescita anche nel 2021, nonostante i vaccini per il COVID-19

Stando all'ultimo resoconto di SuperData Research, l'industria dei videogiochi crescerà anche nel 2020, nonostante l'arrivo dei vacchini del COVID-19.. Nonostante l'arrivo dei vaccini per il ...

“La maggior parte delle aziende della meccanica – commenta il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli – ha reagito all’impatto della crisi, ma ricordiamoci dei comparti industriali legati ...Stando all'ultimo resoconto di SuperData Research, l'industria dei videogiochi crescerà anche nel 2020, nonostante l'arrivo dei vacchini del COVID-19.. Nonostante l'arrivo dei vaccini per il ...