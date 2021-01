I Fatti Vostri, Salvo Sottile pochi spazi per lui, Cecchi Paone senza mezzi termini “non è apprezzato perché …” (Di martedì 12 gennaio 2021) I Fatti Vostri è una trasmissione storica della Rai, un fiore all’occhiello che , negli anni ha visto succedersi diversi presentatori, tutti bravissimi e amatissimi, dai compianto Alberto Castagna e Fabrizio Frizzi fino a quello attuale, ormai sulla scena da tantissimi anni, il bravissimo e simpaticissimo Giancarlo Magalli. Qualche anno fa Giancarlo Magalli era affiancato da Adriana Volpe e spesso si avvertiva la tensione che c’era tra i due ma ora che a Magalli Samantha Togni pare piacere molto come collega, il clima è disteso e se reno. Ai Fatti Vostri Salvo Sottile ha pochi spazi A I Fatti Vostri c’è anche uno spazio curato dal bravissimo presentatore siciliano, Salvo ... Leggi su baritalianews (Di martedì 12 gennaio 2021) Iè una trasmissione storica della Rai, un fiore all’occhiello che , negli anni ha visto succedersi diversi presentatori, tutti bravissimi e amatissimi, dai compianto Alberto Castagna e Fabrizio Frizzi fino a quello attuale, ormai sulla scena da tantissimi anni, il bravissimo e simpaticissimo Giancarlo Magalli. Qualche anno fa Giancarlo Magalli era affiancato da Adriana Volpe e spesso si avvertiva la tensione che c’era tra i due ma ora che a Magalli Samantha Togni pare piacere molto come collega, il clima è disteso e se reno. AihaA Ic’è anche unoo curato dal bravissimo presentatore siciliano,...

