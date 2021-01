Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Gf. Polemica social: "E la quarantena?" (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella diretta di lunedì 11 gennaio del Grande Fratello era presente in studio anche Elisabetta Gregoraci, che fino a qualche giorno fa postava sui suoi social foto scattate a Dubai. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti, che hanno polemizzato sui social chiedendosi come avesse fatto con la quarantena. “Ma la Gregoraci la quarantena non la deve fare?” si legge in numerosi post che hanno fatto salire la parola “Dubai” tra i trend di Twitter, mentre al Gf andava in scena l’intervento della showgirl. Elisabetta Gregoraci si trovava all’estero in compagni del figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella diretta di lunedì 11 gennaio del Grande Fratello era presente in studio anche, che fino a qualche giorno fa postava sui suoifoto scattate a. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti, che hanno polemizzato suichiedendosi come avesse fatto con la. “Ma lalanon la deve fare?” si legge in numerosi post che hanno fatto salire la parola “” tra i trend di Twitter, mentre al Gf andava in scena l’intervento della showgirl.si trovava all’estero in compagni del figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore.

QueenStefyStan : RT @BellopedeMatteo: Elisabetta Gregoraci: 'Me lo porto e lo do alla tua famiglia' Antonella Elia: 'MA COSAAA DICI, LO DO ALLA TUA FAMIGLI… - eelisaaE_ : RT @BellopedeMatteo: Elisabetta Gregoraci: 'Me lo porto e lo do alla tua famiglia' Antonella Elia: 'MA COSAAA DICI, LO DO ALLA TUA FAMIGLI… - FilmNewsItaly : Taylor Mega attacca Elisabetta Gregoraci: 'Ma la quarantena?' - blogtivvu : Il padre di Pierpaolo Pretelli si espone: famiglia tutta dalla parte di Elisabetta Gregoraci, nuovi like #GFVip… - michialma8 : Dai un'occhiata al video di Elisabetta Gregoraci! #TikTok #tzvip #gfvip ?cringe? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci e Briatore sempre più uniti scherzano su Instagram DiLei Vip Gregoraci, niente quarantena? Taylor Mega attacca. Cosa dice la legge

Infuria la polemica su Elisabetta Gregoraci che di rientro da Dubai, dove ha trascorso le vacanze natalizie, si è subito fiondata negli studi del Grande Fratello Vip, prendendo parte alla diretta di l ...

Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Gf. Polemica social: "E la quarantena?"

Nella diretta di lunedì 11 gennaio del Grande Fratello era presente in studio anche Elisabetta Gregoraci, che fino a qualche giorno fa postava sui suoi social foto scattate a Dubai. Il dettaglio non è ...

Infuria la polemica su Elisabetta Gregoraci che di rientro da Dubai, dove ha trascorso le vacanze natalizie, si è subito fiondata negli studi del Grande Fratello Vip, prendendo parte alla diretta di l ...Nella diretta di lunedì 11 gennaio del Grande Fratello era presente in studio anche Elisabetta Gregoraci, che fino a qualche giorno fa postava sui suoi social foto scattate a Dubai. Il dettaglio non è ...