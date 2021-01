Disavventura per Marchetti del Genoa: porta la Ferrari a lavare e gliela restituiscono distrutta (Di martedì 12 gennaio 2021) Un addetto dell'autolavaggio, che stava riportando la super car al calciatore, si è schiantato sulla strada che porta al campo del Signorini di Pegli, a Genova Leggi su today (Di martedì 12 gennaio 2021) Un addetto dell'autolavaggio, che stava rindo la super car al calciatore, si è schiantato sulla strada cheal campo del Signorini di Pegli, a Genova

ilbassanese : Porta la Ferrari a lavare ma alla consegna gliela sfasciano: disavventura per il portiere Marchetti - GiornaleVicenza : Aveva lasciato la sua #Ferrari all’autolavaggio, se la ritrova distrutta: ecco com'è andata - Puccio_Sterza : @isladecoco7 @Libero_official Ma era per motivi tecnici! La disavventura è il digital divide qui... - infoitsport : Disavventura per il bassanese Marchetti: la sua Ferrari distrutta mentre lui è in campo - infoitsport : Disavventura per Marchetti: distrutta la sua Ferrari -