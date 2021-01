Diego Armando Maradona, spunta una nuova figlia illegittima: ecco chi è (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall’Argentina rimbalza una voce clamorosa, il compianto Diego Armando Maradona avrebbe un’altra figlia, si tratterebbe di Eugenia Laprovittola. I dettagli Secondo quanto riferisce il noto giornalista argentino Luis Ventura all’interno del programma “TeleShow“ dell’emittente America il compianto campione dell’Argentina e del Napoli Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 30 ottobre, avrebbe un’altra figlia illegittima. Chi è Eugenia Laprovittola la figlia segreta di Maradona La ragazza si chiama Eugenia Laprovittola è nata l’11 luglio 1995 nell’ospedale Evita de Lanús, la città di nascita del Pibe de Ore e sarebbe frutto di un’avventura passionale intercorsa tra il campione e la ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall’Argentina rimbalza una voce clamorosa, il compiantoavrebbe un’altra, si tratterebbe di Eugenia Laprovittola. I dettagli Secondo quanto riferisce il noto giornalista argentino Luis Ventura all’interno del programma “TeleShow“ dell’emittente America il compianto campione dell’Argentina e del Napoli, scomparso lo scorso 30 ottobre, avrebbe un’altra. Chi è Eugenia Laprovittola lasegreta diLa ragazza si chiama Eugenia Laprovittola è nata l’11 luglio 1995 nell’ospedale Evita de Lanús, la città di nascita del Pibe de Ore e sarebbe frutto di un’avventura passionale intercorsa tra il campione e la ...

