Cos’è questa storia di Peppa Pig vittima della Brexit

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 gennaio 2021) I primi effetti (al netto di quelli economici)nella vita quotidiana dei cittadini d’Oltremanica si vedranno quando la pandemia allenterà la sua morsa sull’Europa (e in tutto il Mondo), cioè quando si potrà tornare a viaggiare e circolare liberamente tra i vari Paesi. Nel frattempo, però, emergono le prime ‘vittime illustri’ dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. È il caso diPig e: il noto cartone animato – molto amato anche tra i bambini britannici – sarà ‘colpito’ dalla portabilità digitale. E non si tratta dell’unico contenuto. LEGGI ANCHE > Perché l’accordo sullacita Netscape? A spiegare cosa accade conPig eè Il CorriereSera. Il famoso cartone animato viene utilizzato come chiave ...