Conte rischia la crisi. Ma intanto il Governo conferma altre chiusure: “Niente più asporto nei locali” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Governo Conte sta vivendo una profonda crisi, l’ennesima del mandato. Nel frattempo, prepara il prossimo Dpcm: e c’è un duro colpo per i ristoranti. Sono giorni difficili per il Governo del premier Giuseppe Conte ma anche per il paese e soprattutto per locali, ristoranti, palestre e via dicendo che attendono con ansia il Dpcm del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilsta vivendo una profonda, l’ennesima del mandato. Nel frattempo, prepara il prossimo Dpcm: e c’è un duro colpo per i ristoranti. Sono giorni difficili per ildel premier Giuseppema anche per il paese e soprattutto per, ristoranti, palestre e via dicendo che attendono con ansia il Dpcm del L'articolo proviene da Leggilo.org.

SLiprino : @JaponicaIrai Il problema non è Conte, il problema è che su questa strada vi segue nessuno (PD, LEU e M5S). Quindi,… - gildo1959 : @lucianonobili @ItaliaViva Nobili Conte qualche colpa ce l'ha in questa situazione ma pensare che sia il lupo catti… - MicheleAnnibale : @paceinguerra @lucianonobili @ItaliaViva È Renzi che secondo me ha 3 soluzioni rischiose; 1) Rimane in maggioranza… - GiuseppeCima : RT @mariolavia: ===Ecco perché Conte rischia di asfaltarsi da solo. Stasera la crisi di governo - moisescresp71 : Perché il governo Conte rischia di cadere davvero -