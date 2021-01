Ciampino | Contestabile | studenti aderiscano a screening Asl Rm 6

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Invito tutti glidiad aderire al programma direalizzato dalla nostra Asl Roma 6, realizzato in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Lazio che offre la possibilita’ a tutti i ragazzi di eta’ compresa tra i 14 ed i 18 anni di effettuare un tampone antigenico rapido per il Covid-19”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Rita. “Ci tengo a ricordare a tutti gliche per accedere al test non e’ necessaria la richiesta del medico curante, ma ci si puo’ prenotare direttamente sul sito della ASL Roma 6 attraverso il seguente link: https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf. Dopo aver inserito il codice fiscale e le altre informazioni richieste, bisognera’ inserire nella motivazione “caso asintomatico”, e ...