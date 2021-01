"Chiudiamo tutto per un mese". Intervista a Walter Ricciardi (Di martedì 12 gennaio 2021) “Chiudere tutto per un mese”. Per Walter Ricciardi, “con questi numeri”, non c’è altra soluzione. D’altra parte, spiega il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, è questa la direzione che si sta seguendo in altri Paesi. “Bisogna ragionare sulla base dei numeri e delle evidenze scientifiche, non inseguire obiettivi utopici”, sottolinea il professore. E i numeri dicono che senza misure decise ed energiche a febbraio arriviamo a novantacinquemila morti. Pesa anche la variante inglese. Ricciardi ha appena ricevuto “da Inghilterra e Irlanda un avviso che invita a intensificare le misure di mitigazione e contenimento perché l’alta diffusività della variante sta mettendo in ginocchio i due Paesi”. Un lockdown prolungato servirà, quindi, a far abbassare la curva per ricominciare a tracciare e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) “Chiudereper un”. Per, “con questi numeri”, non c’è altra soluzione. D’altra parte, spiega il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, è questa la direzione che si sta seguendo in altri Paesi. “Bisogna ragionare sulla base dei numeri e delle evidenze scientifiche, non inseguire obiettivi utopici”, sottolinea il professore. E i numeri dicono che senza misure decise ed energiche a febbraio arriviamo a novantacinquemila morti. Pesa anche la variante inglese.ha appena ricevuto “da Inghilterra e Irlanda un avviso che invita a intensificare le misure di mitigazione e contenimento perché l’alta diffusività della variante sta mettendo in ginocchio i due Paesi”. Un lockdown prolungato servirà, quindi, a far abbassare la curva per ricominciare a tracciare e ...

