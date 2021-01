Antonella Elia Vs Samantha De Grenet/ "Il tumore? Anch'io l'ho vissuto", "Taci!" (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonella Elia si scuserà con Samantha De Grenet in diretta al Grande Fratello Vip dopo lo scontro della scorsa settimana? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)si scuserà conDein diretta al Grande Fratello Vip dopo lo scontro della scorsa settimana?

GaiaPennucci : UOMINI DOVETE VOTARE UNA DONNA, E PERCHÉ PROPRIO ANTONELLA ELIA? AH NON È UNA CONCORRENTE? AH NON POSSO? #GF #GFvip #GrandeFratelloVip - viperaevanesca3 : RT @nefertari_andCo: Antonella Elia parlando con SDG: “TU HAI DETTO “TI UCCIDO”...” Alfonso: “ora intervengo io” Antonella: “ma ha detto… - NicoloC__ : @BALDINIPAOLA Posto che nessuno stava parlando della frase della De Grenet (rivolta a Stefania, non ad Antonella, e… - rainonmega : RT @isideorlando: Antonella Elia ritorna sulla frase 'ti uccido' e Signorini la blocca. #GFVIP - SalvatoreBuzzu1 : Antonella Elia non dovrebbe essere mai andata in tv. #GFvip -