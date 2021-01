Amici 20, Rudy Zerbi decide le sorti di Sangiovanni: possibile sfida in vista? (video) (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente siamo giunti alla fine della puntata di Amici 20 andata in onda sabato 9 gennaio. Ci abbiamo messo un daytime e mezzo ma, finalmente, in quello di oggi, martedì 12 gennaio, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo visto come è terminata la settima puntata del talent show. La registrazione è finita con un provvedimento preso nei confronti di Sangiovanni. Il cantante che fa parte della squadra di Rudy Zerbi, infatti, è tornato al proprio banco ma senza la felpa. Il coach dell’aspirante cantante, nello specifico, ha deciso di non riconsegnargli la felpa per quanto è accaduto. Amici 20, Rudy punisce Sangiovanni: “questa rimane qua” Per chi si fosse perso la puntata di ieri del daytime di Amici 20 andata in onda su Italia Uno alle ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente siamo giunti alla fine della puntata di20 andata in onda sabato 9 gennaio. Ci abbiamo messo un daytime e mezzo ma, finalmente, in quello di oggi, martedì 12 gennaio, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo visto come è terminata la settima puntata del talent show. La registrazione è finita con un provvedimento preso nei confronti di. Il cantante che fa parte della squadra di, infatti, è tornato al proprio banco ma senza la felpa. Il coach dell’aspirante cantante, nello specifico, ha deciso di non riconsegnargli la felpa per quanto è accaduto.20,punisce: “questa rimane qua” Per chi si fosse perso la puntata di ieri del daytime di20 andata in onda su Italia Uno alle ...

Paciok1991 : Dopo un duro scontro avvenuto nel daytime di ieri di #amici20 ?? - tuttopuntotv : Amici 20, Rudy Zerbi decide le sorti di Sangiovanni: possibile sfida in vista? (video) #amici20 #amici2020 - sangio_amici : Rudy poteva chiarire invece di levare la maglia..... #Amici20 - Antonio51362720 : #Amici20 Arisa sarà pure troppo buona (per me no, basta vedere le prove, quelle con Kika per esempio). Ma Rudy che… - sangio_amici : A Rudy e stai zitto una volta #amici20 -