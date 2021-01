Tabellone Wta Abu Dhabi 2021: Kenin numero 1 del seeding, c’è Trevisan (Di lunedì 11 gennaio 2021) È Sofia Kenin la numero 1 del seeding nel Tabellone del WTA 500 di Abu Dhabi. Il circuito femminile riparte dagli Emirati Arabi con l’appuntamento di Abu Dhabi che andrà in scena dal 6 al 13 di gennaio. Due le azzurre in gara nel Tabellone principale con Martina Trevisan che sfiderà Putintseva mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro Fernandez nel primo turno. Tabellone WTA ABU Dhabi QUARTI DI FINALE (9) Sakkari b. (1) Kenin 2-6 6-2 6-0 (4) Sabalenka b. (6) Rybakina 6-4 4-6 6-3 Kostyuk vs Sorribes Tormo Kudermetova vs (2) Svitolina TERZO TURNO (1) Kenin b. (13) Putintseva 3-6 7-6(5) 6-4 (9) Sakkari b. (5) Muguruza 7-5 6-4 (4) Sabalenka b. (15) Jabeur 6-2 6-4 (6) Rybakina b. ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) È Sofiala1 delneldel WTA 500 di Abu. Il circuito femminile riparte dagli Emirati Arabi con l’appuntamento di Abuche andrà in scena dal 6 al 13 di gennaio. Due le azzurre in gara nelprincipale con Martinache sfiderà Putintseva mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro Fernandez nel primo turno.WTA ABUQUARTI DI FINALE (9) Sakkari b. (1)2-6 6-2 6-0 (4) Sabalenka b. (6) Rybakina 6-4 4-6 6-3 Kostyuk vs Sorribes Tormo Kudermetova vs (2) Svitolina TERZO TURNO (1)b. (13) Putintseva 3-6 7-6(5) 6-4 (9) Sakkari b. (5) Muguruza 7-5 6-4 (4) Sabalenka b. (15) Jabeur 6-2 6-4 (6) Rybakina b. ...

