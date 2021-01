Siena, si apre voragine ad Abbadia San Salvatore, uomo recuperato a 7 metri di profondità (Di lunedì 11 gennaio 2021) La mattina dell'11 gennaio, i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti per soccorrere un uomo caduto in una profonda voragine che si è aperta al lato della sede stradale nelle vicinanze di piazza della Repubblica, ad Abbadia San Salvatore. I pompieri si sono calati con un verricello a circa sette metri di profondità per recuperare e riportare sulla strada il 51enne. Una volta tornato in superficie, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. In seguito agli accertamenti medici è risultata una frattura a un piede. La ricostruzione dell'incidente Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali. Secondo quanto riportato da Siena ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) La mattina dell'11 gennaio, i vigili del fuoco del comando die del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti per soccorrere uncaduto in una profondache si è aperta al lato della sede stradale nelle vicinanze di piazza della Repubblica, adSan. I pompieri si sono calati con un verricello a circa settediper recuperare e riportare sulla strada il 51enne. Una volta tornato in superficie, l'è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. In seguito agli accertamenti medici è risultata una frattura a un piede. La ricostruzione dell'incidente Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali. Secondo quanto riportato da...

