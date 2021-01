Salerno, il coordinamento “spegne la Dad e apre le scuole” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue, anche oggi, la protesta pacifica e silenziosa dei genitori che si oppongono alla distanza didattica a distanza e sollecitano, con iniziative variegate, il ritorno tra i banchi e la riapertura in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado. Oggi il coordinamento di Salerno scuole aperte ha promosso una nuova lezione in strada di studenti e docenti delle scuole cittadine. In Piazza San Francesco, dalle ore 8.15, studenti e docenti si sono collegati in DaD con le proprie classi nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid. Un’analoga iniziativa è prevista anche domani quando i rappresentanti del coordinamento scuole aperte Salerno saranno presenti nella zona orientale della città ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue, anche oggi, la protesta pacifica e silenziosa dei genitori che si oppongono alla distanza didattica a distanza e sollecitano, con iniziative variegate, il ritorno tra i banchi e la riapertura in sicurezza delledi ogni ordine e grado. Oggi ildiaperte ha promosso una nuova lezione in strada di studenti e docenti dellecittadine. In Piazza San Francesco, dalle ore 8.15, studenti e docenti si sono collegati in DaD con le proprie classi nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid. Un’analoga iniziativa è prevista anche domani quando i rappresentanti delapertesaranno presenti nella zona orientale della città ...

andpellegrino : Domani lezioni in strada in piazza S. Francesco, Continua la mobilitazione del Coordinamento Scuole Aperte Salerno - maurquie : Si è nuovamente riunito a Salerno il coordinamento provinciale delle forze politiche civiche e di centro sinistra - tvoggi : CENTRO SINISTRA CONFERMA: E’ VINCENZO NAPOLI IL CANDIDATO A SINDACO DI SALERNO Conferma la sua fiducia al sindaco d… - tvoggi : SCUOLA: PC SPENTI PER PROTESTA. NO DAD. DUE PRESIDI A SALERNO Computer spenti nel primo giorno di virtuale ripresa… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno coordinamento Il coordinamento scuole aperte in piazza a Salerno per dire "No alla dad" Italia2TV Elezioni comunali a Salerno, il centrosinistra lancia il bis di Napoli

L'elenco dei partecipanti, e quindi dei sostenitori della ricandidatura di Enzo Napoli a sindaco di Salerno, è lungo. Del resto, il coordinamento provinciale delle forze politiche ...

Lia Gialanella nel Coordinamento nazionale pro Dad a favore della didattica a distanza

Parte da Atripalda il fronte pro Dad a livello nazionale. Lia Gialanella, docente e mamma, che a novembre scorso diede vita su Facebook ad un gruppo “Tuteliamo i nostri figli scuole chiuse in Campania ...

L'elenco dei partecipanti, e quindi dei sostenitori della ricandidatura di Enzo Napoli a sindaco di Salerno, è lungo. Del resto, il coordinamento provinciale delle forze politiche ...Parte da Atripalda il fronte pro Dad a livello nazionale. Lia Gialanella, docente e mamma, che a novembre scorso diede vita su Facebook ad un gruppo “Tuteliamo i nostri figli scuole chiuse in Campania ...