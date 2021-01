Opera, domani in streaming concerto ‘Vi piace Brahms?’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – domani, martedi’ 12 gennaio 2021 alle 19, verra’ trasmesso in streaming l’ultimo concerto del periodo delle festivita’ del Teatro dell’Opera di Roma, ‘Vi piace Brahms?’. Ancora una volta il maestro Roberto Gabbiani guidera’ il Coro del Teatro dell’Opera di Roma in un programma dedicato al compositore tedesco. Al pianoforte i maestri Enrica Ruggiero e Marco Forgione. Lo fa sapere in una nota il Teatro. Per assistere agli spettacoli in streaming, basta collegarsi al canale You Tube ufficiale del Teatro dell’Opera. Per chi volesse contribuire con un ‘biglietto virtuale’ puo’ fare una donazione alla Fondazione. È infatti ripresa la campagna di fundraising, lanciata ad aprile 2020, ‘I love Roma Opera aperta’: tutti gli amanti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma –, martedi’ 12 gennaio 2021 alle 19, verra’ trasmesso inl’ultimodel periodo delle festivita’ del Teatro dell’di Roma, ‘ViBrahms?’. Ancora una volta il maestro Roberto Gabbiani guidera’ il Coro del Teatro dell’di Roma in un programma dedicato al compositore tedesco. Al pianoforte i maestri Enrica Ruggiero e Marco Forgione. Lo fa sapere in una nota il Teatro. Per assistere agli spettacoli in, basta collegarsi al canale You Tube ufficiale del Teatro dell’. Per chi volesse contribuire con un ‘biglietto virtuale’ puo’ fare una donazione alla Fondazione. È infatti ripresa la campagna di fundraising, lanciata ad aprile 2020, ‘I love Romaaperta’: tutti gli amanti ...

