Ministro Speranza: "Confermare la norma sulle visite da parenti o amici" (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici si è dimostrata una norma ragionevole che ha funzionato nel periodo natalizio. Credo che avrebbe senso confermarla". È questo ciò che ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento a 'Non è un paese per giovani' in onda su Rai Radio2, in merito al prossimo Dpcm. "Domani sarà il Parlamento ad esprimersi ed entro giovedì-venerdì avremo un testo definitivo – ha aggiunto Speranza -. La situazione epidemiologica non è da sottovalutare, l'epidemia è ancora molto forte e per questo servono ancora restrizioni e comportamenti corretti". SportFace.

