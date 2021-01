Milano, due ragazzini si tagliano le guance come Joker (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'episodio, riportata da un periodico locale (La Gazzetta della Martesana), e confermato dagli inquirenti, risale a lunedì scorso ma è ancora coperto in molti aspetti dal comprensibile riserbo delle ... Leggi su tuttoperlei (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'episodio, riportata da un periodico locale (La Gazzetta della Martesana), e confermato dagli inquirenti, risale a lunedì scorso ma è ancora coperto in molti aspetti dal comprensibile riserbo delle ...

Adnkronos : Milano, due ragazzini si tagliano guance come Joker - Adnkronos : #Milano, due ragazzini si tagliano guance come Joker - Gabriele885 : RT @AzzurraBarbuto: La scorsa notte, a Milano, un senzatetto, ora ricoverato, si è dato fuoco. La notte precedente un altro è morto per ipo… - AlexBrigante2 : RT @CoupleSexMi1: Vi Chiediamo di votare, chi è favorevole per un video di Figa Pissing? Oltre a questo vi annunciamo di non preoccuparvi… - sotirias : RT @AzzurraBarbuto: La scorsa notte, a Milano, un senzatetto, ora ricoverato, si è dato fuoco. La notte precedente un altro è morto per ipo… -