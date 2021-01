Milan | Kessie non ha dubbi | “In un centrocampo a due gioco meglio”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Franck, centrocampista del, non hasul modo di giocare cheesalta le sue qualità Pianeta

pisto_gol : Mil-Tor 2:0 Il Milan supera un modesto Torino e conserva il 1^posto : Leao sblocca la gara su assist di BDiaz, il V… - AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - PianetaMilan : .@acmilan, #Kessie non ha dubbi: 'In un centrocampo a due gioco meglio' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - silvioluiz : RT @Gazzetta_it: #Kessie: 'Milan, l'obiettivo è la Champions. E i rigori sono di Ibra...' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

Il sito PianetaMilan.it di titolarità di RPM S.r.l.s. a socio unico, con sede in Lecco (LC), Via Mentana 79, C.F./PI 03601440138, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...Il tecnico rossonero annuncia che darà spazio allo svedese in Coppa Italia: "Deve ritrovare ritmo e minutaggio". Poi sottolinea: ...