Maria De Filippi a C’è posta per te con una giacca preziosissima | il prezzo del suo look è “stellare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Deè tornata in tv con una nuova edizione di C’èper te. E anche se non c’è da stupirsi visti i precedenti, il programma, andato in onda su Canale 5 abato 9 gennaio 2021, ha subito fatto boom: ha conquistato all’esordio più di 6 milioni e 200 mila telespettatori, corrispondenti al 27,98% di share. E dire che quella appena iniziata è la 24esima edizione della trasmissione… Ma è evidente che questo show della De, senza togliere nulla agli altri, anche quelli seguitissimi, è una vera punta di diamante del palinsesto Mediaset. Merito delle storie presentate nel programma che riescono a far sorridere e emozionare, ma anche degli ospiti, scelti sempre con grande cura. Per la prima puntata della nuova stagione, Queen Mary ha scelto due vip d’eccezione. (Continua dopo la foto) L’amica Sabrina ...