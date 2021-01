Il padre di Joseph Capriati ai domiciliari. Il dj è ancora grave, ma migliora (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà agli arresti domiciliari in una località abruzzese il 61enne Pietro Capriati , l’ex poliziotto della Penitenziaria che nella notte tra venerdì e sabato ha accoltellato nell’abitazione di famiglia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà agli arrestiin una località abruzzese il 61enne Pietro, l’ex poliziotto della Penitenziaria che nella notte tra venerdì e sabato ha accoltellato nell’abitazione di famiglia...

SkyTG24 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - PupiaTv : Dj accoltellato, il padre ai domiciliari. Migliorano condizioni di Joseph Capriati - - ac_sorrentino : #JosephCapriati, per fortuna migliorano le sue condizioni. Intanto il padre esce dal carcere ?? - larampait : #Caserta. Dj accoltellato, il padre esce dal #carcere: 'Giuseppe come sta?' | #josephcapriati - trabs62 : RT @SkyTG24: Caserta, dj accoltellato dal padre: scattano i domiciliari per il genitore -