Covid, Conte: "Prepariamoci a nuova impennata, ora tocca a noi" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Emergenza Covid, il premier Giuseppe Conte avverte: è in arrivo una nuova ondata. Ecco tutte le sue parole Continua a preoccupare l'emergenza Covid, in Italia come nel resto del Mondo. Mentre stanno venendo somministrate giornalmente le dosi di vaccino anti Covid di Pfizer – e da domani anche Moderna – il Governo sta studiando tutte L'articolo proviene da Inews.it.

