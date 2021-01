CorSport: la vittoria sull’Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Proprio mentre intorno alla propria panchina Gattuso ha cominciato ad avvertire la presenza dei fantasmi, dal nulla più assoluto e dal vuoto sprigionato per (quasi) un pomeriggio intero, Tiemouè Bakayoko emerge e provvede a scacciare le paure. Le ombre restano, eccome, e sono tante, però almeno al Napoli rimane anche la possibilità di respirare, semmai pure di guardarsi dentro”. È il commento del Corriere dello Sport alla vittoria risicata del Napoli sull’Udinese, ieri, in corner, grazie all’imbeccata di Bakayoko. Una vittoria, scrive il quotidiano, che non basta a risolvere la questione del rinnovo del tecnico. “Dentro una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via, si nasconde l’inganno di una vittoria che non cancella i difetti e che lascia il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Proprio mentre intorno alla propria panchinaha cominciato ad avvertire la presenza dei fantasmi, dal nulla più assoluto e dal vuoto sprigionato per (quasi) un pomeriggio intero, Tiemouè Bakayoko emerge e provvede a scacciare le paure. Le ombre restano, eccome, e sono tante, però almeno al Napoli rimane anche la possibilità di respirare, semmai pure di guardarsi dentro”. È il commento del Corriere dello Sport allarisicata del Napoli, ieri, in corner, grazie all’imbeccata di Bakayoko. Una, scrive il quotidiano, che non basta a risolvere la questione deldel tecnico. “Dentro una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via, si nasconde l’inganno di unache non cancella i difetti e cheil ...

TOSADORIDANIELA : RT @napolista: CorSport: la vittoria sull’Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi Una partita sbagli… - napolista : CorSport: la vittoria sull’Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi Una parti… - DribblingWorld : Il @CorSport riconduce tutto alla 'cazzimma', è solo questo per voi? In basso spazio alla bella vittoria per le str… - CorSport : Festa social di #Chiesa, #CR7 e compagni: 'Vittoria di squadra della #Juve' - Fontanella64 : @CorSport Ho visto una bella Juve, ma è ancora presto per cantar vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport vittoria Corsport - La Juve fa paura Tutto Juve CorSport: la vittoria sull’Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi

CorSport: la vittoria sull'Udinese non risolve, lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi ...

Corsport - La Juve fa paura

Su Corsport: "La Juve fa paura. Bianconeri ora a ridosso delle posizioni di vertice con una gara da recuperare. Battuto il Sassuolo (3-1). E Domenica il big match di San Siro ...

CorSport: la vittoria sull'Udinese non risolve, lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi ...Su Corsport: "La Juve fa paura. Bianconeri ora a ridosso delle posizioni di vertice con una gara da recuperare. Battuto il Sassuolo (3-1). E Domenica il big match di San Siro ...