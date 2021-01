Classifica marcatori Serie A 2020/2021: Cristiano Ronaldo in testa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ...

MondoNapoli : Insigne raggiunge Altafini nella classifica all time dei marcatori - - LeonardoIppolit : RT @ecambiaghi: Classifica marcatori: Ronaldo - Juve - 15 Lukaku - Inter - 12 (R) - Milan - 11 Immobile - Lazio - 11 #SerieA - giovann07684756 : @matilve @annatrieste Ormai siamo alle comiche... “non deve superare il capitano in classifica marcatori” siete voi… - LorenzoEspagnet : @cavallodipietra @Pierrosinapi @Sardanapalooo @OfficialASRoma Per esempio l’anno in cui ha vinto la classifica marc… - leonardobeca : RT @ClaudioMasini7: Diciamolo a bassa voce ma la prestazione di stasera di #Vlahovic, davanti ad un signor giocatore come Godin, autorizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Serie A, classifica marcatori: CR7 allunga, Immobile rimane terzo La Lazio Siamo Noi Insigne raggiunge Altafini nella classifica all time dei marcatori

Insigne raggiunge Altafini nella classifica all time dei marcatori della storia del Napoli. Staccato Careca, che era fermo a 96 gol.

Le perle di Dimarco, l'uomo che segna solo gol bellissimi

Dopo il tiro al volo a incrociare contro il Torino l'esterno del Verona se n'è inventata un'altra, nella vittoria sul Crotone: una ...

Insigne raggiunge Altafini nella classifica all time dei marcatori della storia del Napoli. Staccato Careca, che era fermo a 96 gol.Dopo il tiro al volo a incrociare contro il Torino l'esterno del Verona se n'è inventata un'altra, nella vittoria sul Crotone: una ...