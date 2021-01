Can Yaman: Diletta Leotta è la sua nuova fiamma? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo alcuni rumor che stanno girando sul web Can Yaman avrebbe trovato l'amore in Italia tra le braccia di Diletta Leotta. Can Yaman avrebbe fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta: il gossip che sta infiammando il web è stato diffuso da Anna Pettinelli dai microfoni dell'emittente radiofonica RDS. L'attore turco è sicuramente una delle star televisive del momento, tanto che recentemente Can Yaman è stato multato per provocato assembramento quando le sue fan si sono accalcate attorno a lui per gli autografi, l'attore era uscito dalla porta principale dell'albergo romano dove risiede senza avvisare la sicurezza e le forze dell'ordine. Oggi Anna Pettinelli dai microfoni di RDS ha lanciato una notizia bomba che getta nello sconforto tutte le giovani ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo alcuni rumor che stanno girando sul web Canavrebbe trovato l'amore in Italia tra le braccia di. Canavrebbe fatto breccia nel cuore di: il gossip che sta inndo il web è stato diffuso da Anna Pettinelli dai microfoni dell'emittente radiofonica RDS. L'attore turco è sicuramente una delle star televisive del momento, tanto che recentemente Canè stato multato per provocato assembramento quando le sue fan si sono accalcate attorno a lui per gli autografi, l'attore era uscito dalla porta principale dell'albergo romano dove risiede senza avvisare la sicurezza e le forze dell'ordine. Oggi Anna Pettinelli dai microfoni di RDS ha lanciato una notizia bomba che getta nello sconforto tutte le giovani ...

