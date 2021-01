Verona, i convocati di Juric: Dawidowicz recupera, Veloso out (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati: tra di loro c’è anche Pavel Dawidowicz, out Miguel Veloso Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara di questo pomeriggio contro il Crotone. 24 i giocatori chiamati: tra di loro c’è anche Pavel Dawidowicz, che ha recuperato dall’infortunio patito contro il Torino. Out invece Miguel Veloso. ? Ecco i 2??4?? convocati di mister #Juric per #VeronaCrotone ??#DaiVerona #SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/G2F0f5RCQ5 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 10, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico delIvanha diramato la lista dei: tra di loro c’è anche Pavel, out MiguelIl tecnico delIvanha diramato la lista deiper la gara di questo pomeriggio contro il Crotone. 24 i giocatori chiamati: tra di loro c’è anche Pavel, che hato dall’infortunio patito contro il Torino. Out invece Miguel. ? Ecco i 2??4??di mister #per #Crotone ??#Dai#SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/G2F0f5RCQ5 — HellasFC (@HellasFC) January 10, 2021 Leggi su ...

HellasLive : #VeronaCrotone, i gialloblù #convocati di #Juric. Presente #Bessa - TuttoHellasVer1 : Crotone, i convocati di Stroppa per il Verona - calciodangolo_ : ??#VeronaCrotone, i convocati di #Stroppa: out Marrone. Rientra Mazzotta ? - sportface2016 : #VeronaCrotone | Ecco i convocati di #Stroppa - FermanaFC : I 24 CONVOCATI E LE PAROLE DI MISTER CORNACCHINI PER VIRTUS VERONA-FERMANA -