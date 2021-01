Napoli, Bakayoko: “Dovevamo dare un segnale, contento per il gol” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “E’ stata una bella vittoria per la squadra, Dovevamo dare un segnale dopo la sconfitta con lo Spezia”. Sono le parole del centrocampista del Napoli Tiemoue Bakayoko, autore del gol vittoria dei campani nel match con l’Udinese (1-2) ai microfoni di Sky Sport. “Dobbiamo prendere fiducia, è un segnale importante per tutti, per l’allenatore, il club – ha aggiunto – Sono molto contento per il gol, anche perché ci ha permesso di vincere”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “E’ stata una bella vittoria per la squadra,undopo la sconfitta con lo Spezia”. Sono le parole del centrocampista delTiemoue, autore del gol vittoria dei campani nel match con l’Udinese (1-2) ai microfoni di Sky Sport. “Dobbiamo prendere fiducia, è unimportante per tutti, per l’allenatore, il club – ha aggiunto – Sono moltoper il gol, anche perché ci ha permesso di vincere”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

pisto_gol : Udi-Nap 1:2 Il Napoli trova nel finale di partita il gol di Bakayoko che regala 3 punti d’oro: partita dominata dag… - annatrieste : Tutti a dire che il Napoli ha problemi di interdizione. Be' non ci vuole la laurea in calciologia per capire che Fa… - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 1-2 89' - Vantaggio del Napoli con Bakayoko #ForzaUdinese ???? - NCN_it : TUTTOSPORT - BAKAYOKO LANCIA IL NAPOLI AL 90° - GiorgioFreschi : ???????? | Il colpo di testa nel finale di #Bakayoko regala i tre punti al #Napoli: dopo la sconfitta contro lo Spezi… -