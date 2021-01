LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Maurberger può recuperare posizioni (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Il francese Grange pensa solo a difendersi sul muro ed è terzo a 0.37 da Hadalin. Mancano venti atleti, Maurberger è sempre secondo a 10 centesimi dalla vetta. La top20 è ad un passo. Accontentiamoci. 13.41 Lo svizzero Aerni è terzo a 0.39 da Hadalin, dunque altra posizione recuperata da Maurberger. 13.40 Dura poco la leadership di Maurberger. Lo sloveno Hadalin prende la vetta con 10 centesimi sull’azzurro. 13.39 Fuori anche l’austriaco Digruber. Sono due atleti sinora sono arrivati al traguardo senza scivolare… 13.37 Simon Maurberger, visto l’andazzo, decide giustamente di non rischiare. Si porta al comando con 89 centesimi su Strolz, che non aveva di certo incantato… 13.36 Fuori anche lo svizzero Von Grunigen, che ha inforcato. 13.35 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Il francese Grange pensa solo a difendersi sul muro ed è terzo a 0.37 da Hadalin. Mancano venti atleti,è sempre secondo a 10 centesimi dalla vetta. La top20 è ad un passo. Accontentiamoci. 13.41 Lo svizzero Aerni è terzo a 0.39 da Hadalin, dunque altra posizione recuperata da. 13.40 Dura poco la leadership di. Lo sloveno Hadalin prende la vetta con 10 centesimi sull’azzurro. 13.39 Fuori anche l’austriaco Digruber. Sono due atleti sinora sono arrivati al traguardo senza scivolare… 13.37 Simon, visto l’andazzo, decide giustamente di non rischiare. Si porta al comando con 89 centesimi su Strolz, che non aveva di certo incantato… 13.36 Fuori anche lo svizzero Von Grunigen, che ha inforcato. 13.35 ...

