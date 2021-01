LIVE Roma-Inter 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | pressione nerazzurra alla ricerca del pareggio!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Possesso pprolungato dell’. 37? Young per Lautaro Martinez che di testa non trova la porta. 35? Fuori Darmian e dentro Young per l’. 33? Problemi fisici per Darmian. 31? Vidal arriva al tiro da dentro l’area di rigore, calcia male. 29? Dzeko prova a servire Veretout fuori area ma sbaglia il tocco. 27? Hakimi prova il cross, pallone troppo alto per Lautaro Martinez. 25? Anche Mkhitaryan ci prova dmedia distanza, Handanovic ancora attento. 23? Veretout prova la botta ddistanza, respinge Handanovic. 21? Difesa alta per lache alza il suo baricentro fino al centrocampo. 19? Gol da condividere anche con Veretout che ha riconquistato un pallone a centrocampo su Barella lanciato in ...