Governo | documento Renzi a Bettini | questioni aperte da fisco a Mes e garantismo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Questa nota non riguarda le richieste di Italia Viva – formulate al Premier nella lettera didel 16 dicembre scorso e nella nota a Gualtieri dei parlamentari – ma sintetizza l'elenco delle principalipolitiche". Inizia così la nota che Matteoha inviato a Goffredoil 6 gennaio. 'Nota per Onorevole– 6 gennaio 2021', come si legge nel. La sintesi delle "politiche" comprende 30 punti che vanno dal, al Mes al garantismo. "Si tratta di una nota che richiama i punti aperti già introdotti anche nel tavolo politico che il Premier si era impegnato a chiudere entro la fine di novembre 2020. Impegno inspiegabilmente non ...