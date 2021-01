Covid, da Milano a Torino: folla e code nel primo weekend di saldi. FOTO (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un avvio a rilento, già da sabato 9 gennaio nelle principali città italiane come Milano, Torino e Roma sono state diverse le zone dello shopping dove si sono verificate code. Si tratta del primo fine settimana da quando sono cominciati gli sconti stagionali Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un avvio a rilento, già da sabato 9 gennaio nelle principali città italiane comee Roma sono state diverse le zone dello shopping dove si sono verificate. Si tratta delfine settimana da quando sono cominciati gli sconti stagionali

