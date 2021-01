Costacurta a Sky Calcio Club: “La Juventus è diventata come le altre. Ecco perché…” (Di domenica 10 gennaio 2021) “La Juventus per me è una novità, perché è diventata come le altre. Gli scorsi anni, affrontando un momento difficile come quello di stare, non avrebbe preso gol”. Sono queste le parole di Alessandro Costacurta, che a Sky Calcio Club ha sottolineato come il divario tra la Vecchia Signora e le altre squadre si sia appianato. Un gap che si sarebbe ridotto per la maggiore tendenza della Juve a subire gol nei momenti di sofferenza dei match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) “Laper me è una novità, perché èle. Gli scorsi anni, affrontando un momento difficilequello di stare, non avrebbe preso gol”. Sono queste le parole di Alessandro, che a Skyha sottolineatoil divario tra la Vecchia Signora e lesquadre si sia appianato. Un gap che si sarebbe ridotto per la maggiore tendenza della Juve a subire gol nei momenti di sofferenza dei match. SportFace.

Costacurta a Sky Calcio Club: “La Juventus è diventata come le altre. Ecco perché…”

