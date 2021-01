"Vaccini anche mogli dei medici in pensione", a Brindisi Asl apre inchiesta interna (Di sabato 9 gennaio 2021) "Nella giornata di lunedì 4 gennaio risulterebbero effettuate vaccinazioni a soggetti che non facevano parte dell'ordine di priorità". Lo scrive il presidente dell'Ordine dei medici di Brindisi, Arturo Oliva, in una nota indirizzata al direttore generale della Asl Leggi su repubblica (Di sabato 9 gennaio 2021) "Nella giornata di lunedì 4 gennaio risulterebbero effettuate vaccinazioni a soggetti che non facevano parte dell'ordine di priorità". Lo scrive il presidente dell'Ordine deidi, Arturo Oliva, in una nota indirizzata al direttore generale della Asl

NicolaPorro : Sapete come la penso sui #vaccini. Ma sapete anche che sono un antidogmatico. Ospito perciò volentieri un contribut… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Bonaccini: 'Pronti a fare i #vaccini anche di notte'. 'La terza ondata non è esclusa, tenere comportament… - zaiapresidente : Certo è che dovesse sbloccarsi la partita di Astrazeneca lo scenario cambierebbe decisamente: avremo tanti vaccini… - mariellarosati : RT @AdalucDe: Pare evidente che, nonostante le zone colorate, ci si ammali anche a ritmi piuttosto significativi.Allora basta attribuire re… - rep_bari : 'Vaccini anche mogli dei medici in pensione', a Brindisi Asl apre inchiesta interna [di Lucia Portolano] [aggiornam… -