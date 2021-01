Tour de Ski 2021: Oskar Svensson beffa Retivykh e Bolshunov nella sprint in Val di Fiemme. Federico Pellegrino quarto (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il successo, che suona come una liberazione da giorni difficili da test prima positivo e poi negativo al Covid-19 della svedese Linn Svahn nella sprint femminile, l’omologa gara maschile vede realizzarsi una doppietta di giornata, poiché è Oskar Svensson a portare a casa la vittoria nella corrispondente gara in Val di Fiemme a tecnica classica. Un successo davvero importante, il suo, per numerosi motivi, il primo dei quali è legato all’interruzione di un digiuno svedese che, in Coppa del Mondo, durava dal marzo 2017. Solo gli anni ’90 avevano visto la Svezia tanto in crisi in termini di vittorie. Svensson beffa tutti i grandi grazie alla tattica impostata in finale: nell’ultima salita, tutti rallentano e si viene a verificare una situazione che ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il successo, che suona come una liberazione da giorni difficili da test prima positivo e poi negativo al Covid-19 della svedese Linn Svahnfemminile, l’omologa gara maschile vede realizzarsi una doppietta di giornata, poiché èa portare a casa la vittoriacorrispondente gara in Val dia tecnica classica. Un successo davvero importante, il suo, per numerosi motivi, il primo dei quali è legato all’interruzione di un digiuno svedese che, in Coppa del Mondo, durava dal marzo 2017. Solo gli anni ’90 avevano visto la Svezia tanto in crisi in termini di vittorie.tutti i grandi grazie alla tattica impostata in finale: nell’ultima salita, tutti rallentano e si viene a verificare una situazione che ...

