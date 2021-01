Si perde sulla Nettunense | cagnolino salvato dalla polizia locale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Vagava, spaventato, tra le auto e i camion che sfrecciavano, rischiando di essere investito. Probabilmente era scappato a causa di una distrazione dei padroni, che nel frattempo lo stavano cercando disperati senza però riuscire a trovarlo. A vedere ilalcuni automobilisti, che hanno richiesto l’intervento della, rapidamente giunta sul posto. Gli agenti hanno quindi messo in salvo l’animale, riscaldandolo e rifocillandolo. Una volta appurato che aveva il microchip, sono partite le ricerche dei proprietari. Dopo circa un’ora la famiglia ha potuto riabbracciare il, che aveva comunque fatto parecchia strada rispetto alla sua abitazione, sano e salvo grazie all’intervento degli agenti. su Il Corriere della Città.

