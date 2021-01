Serie A, Gravina: “Playoff? E’ una possibilità” | Calcio News (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Serie A News - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto Serie A, Gravina: “Playoff? E’ una possibilità” Calcio News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco cosa ha dettoA,: “? E’ unaPianeta Milan.

GianniIglesias : RT @TweetGino: Della serie : ' favoriamo il Napoli e sfavoriamo la Juve, ma poi basta, che non succeda più' Ridicolo Gravina, impaurito e… - PianetaMilan : #SerieA, #Gravina: '#Playoff? E' una possibilità' | News - gmlavolpe : RT @TweetGino: Della serie : ' favoriamo il Napoli e sfavoriamo la Juve, ma poi basta, che non succeda più' Ridicolo Gravina, impaurito e… - pinopao : RT @TweetGino: Della serie : ' favoriamo il Napoli e sfavoriamo la Juve, ma poi basta, che non succeda più' Ridicolo Gravina, impaurito e… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Gravina esclusivo: 'Figc, Superlega, Playoff Serie A, ecco il mio programma': Oggi la candidatura per la rielezione al… -