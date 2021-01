Pomigliano D’Arco | Mirabelli PD | “Solidarietà al sindaco | le minacce non ci fermano”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – “Gianluca Del Mastro è il nostrodi. Lo è da poco più di tre mesi e tanto è bastato per ricevere le prime, pesantissime,di morte: una lettera minatoria, inviata al Comune da un mittente anonimo, la richiesta di dimettersi subito dalla carica di primo cittadino e poi un proiettile, per fargli capire meglio il messaggio. È già la seconda volta, negli ultimi mesi, che il nostroviene minacciato da qualcuno che, evidentemente, era abituato all’accondiscendenza e al silenzio ma Gianluca Del Mastro, non si è fatto intimidire, anzi, ha denunciato tutto. E noi siamo con lui, al suo fianco, per continuare a pestare i piedi proprio di chi non vorrebbe, per dare voce alla legalità e fermare il silenzio di chi fa finta di non ...