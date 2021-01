Open Arms, Salvini: «Non ho agito da solo, lo dice pure Conte». Slitta al 6 febbraio l’udienza preliminare (Di sabato 9 gennaio 2021) “Mi sembra evidente che non ho agito da solo. Secondo Conte non ho agito da solo ma con il governo”. Così Matteo Salvini durante una pausa dell’udienza preliminare per la Open Arms. Open Arms, Slitta al 6 febbraio l’udienza preliminare Udienza che, dopo alcune ore. è stata rinviata al prossimo 6 febbraio per l’assunzione di nuove prove. Il 14 gennaio, invece, dovrebbe essere avviata la traduzione dallo spagnolo all’italiano della mail di bordo dell’imbarcazione. Come richiesto dalla difesa del leader leghista a processo nell’aula bunker dell’Ucciardone con l’accusa di sequestro di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) “Mi sembra evidente che non hoda. Secondonon hodama con il governo”. Così Matteodurante una pausa delper laal 6Udienza che, dopo alcune ore. è stata rinviata al prossimo 6per l’assunzione di nuove prove. Il 14 gennaio, invece, dovrebbe essere avviata la traduzione dallo spagnolo all’italiano della mail di bordo dell’imbarcazione. Come richiesto dalla difesa del leader leghista a processo nell’aula bunker dell’Ucciardone con l’accusa di sequestro di ...

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - Angela300564201 : Processo Open Arms, difesa Salvini: 'Stop deciso da intero governo' - selvotta : Salvini e Open Arms, ammesse 18 parti civili: “A processo per aver difeso i confini italiani” -