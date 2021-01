Nuovo dpcm, lunedì vertice governo-regioni: le nuove misure allo studio (Di sabato 9 gennaio 2021) Incontro con regioni, Anci e Upi convocato dal ministro Boccia. Ci sarà anche Speranza. Sarebbero confermati la zona gialla "rafforzata" con il divieto di spostamento tra regioni del medesimo colore e la chiusura di palestre e piscine. Lo stato d'emergenza potrebbe essere protratto fino al 31 luglio 2021 Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) Incontro con, Anci e Upi convocato dal ministro Boccia. Ci sarà anche Speranza. Sarebbero confermati la zona gialla "rafforzata" con il divieto di spostamento tradel medesimo colore e la chiusura di palestre e piscine. Lo stato d'emergenza potrebbe essere protratto fino al 31 luglio 2021

